ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu gece yapacağı faiz toplantısı, piyasalar için kritik bir dönemeç olacak. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, toplantı öncesinde gelen ekonomik verilerin "karmaşık" bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ENFLASYON VE SATIŞLAR DOLARI DESTEKLİYOR

Eryılmaz’a göre son dönemde açıklanan perakende satışlarındaki güçlenme, enflasyondaki düşüş ve beklenenden iyi gelen imalat (ISM) verileri dolar lehine güçlü bir zemin oluşturdu. "Tüketici faaliyetlerinde toparlanma ve enflasyondaki gevşeme, dolarda yukarı yönlü bir beklenti yaratıyor" diyen Eryılmaz, doların güçlenmesiyle birlikte hisse senetlerinde baskı oluşabileceğine işaret etti.

ZAYIFLAYAN KONUT VE ÜCRET VERİLERİ FED'İ ZORLUYOR

Ancak tablo yalnızca pozitif değil. Eryılmaz, konut satışlarındaki düşüş, ücret artışındaki yavaşlama ve tüketici güvenindeki gerilemenin Fed'in daha temkinli bir duruş sergilemesine neden olabileceğini belirtti. Eryılmaz, "Bu da politika beklentilerinin daha ılımlı bir tona bürünmesine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

KARAR KADAR OY DA ÖNEMLİ

Eryılmaz’a göre bu gece sadece faiz kararı değil, oy dağılımı da büyük önem taşıyor. "Faiz sabit tutulursa bu, Fed’in halen bekle-gör modunda olduğunu gösterir. Bu dolar için olumlu, hisse senetleri için olumsuz olur" diyen Eryılmaz, eğer faiz indirimi yönünde 1-2 muhalif oy çıkarsa bunun piyasalarda bambaşka bir dalga yaratabileceğini belirtti.

GÖZLER POWELL'IN SÖZLERİNDE OLACAK

Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların, piyasanın yönünü belirleyeceğine işaret eden Eryılmaz, "Bu toplantı, Fed içinde artan fikir ayrılıklarını da gün yüzüne çıkarabilir. Günün en büyük sürprizi, alınacak karar kadar, bu karara kaç kişinin karşı çıktığı olabilir" ifadelerini kullandı.