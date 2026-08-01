Altın piyasasında inişli çıkışlı süreç devam ediyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Youtube kanalında yaptığı yayında ABD Merkez Bankası (Fed) sonrası altın piyasasında yaşanan sert dalgalanmaları yorumladı.

Uzman isim, kısa vadeli yatırımcılar için kritik teknik seviyelere vurgu yaparken, uzun vadeli yatırımcıların ise mevcut pozisyonlarını koruması ve geri çekilmeleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Fed kararının ardından piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşandığını dile getiren Eryılmaz, ilk etapta kararın piyasa tarafından kısmen güvercin olarak algılandığını ve bununla birlikte ons altının hızla 4.085 dolar seviyesine yükseldiğini ifade etti.

ONS ALTIN GÜÇLENDİ

Daha sonra fiyatların 4.060 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini kaydeden Ekonomist Filiz Eryılmaz, Youtube kanalında piyasaya yönelik beklentilerini açıkladı.

Eryılmaz, Kevin Warsh'ın konuşmasının ardından altının yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başladığını ancak Warsh'ın "enflasyon beklentilerimizden daha iyi geldi, bu bize cesaret verdi" yönündeki açıklamalarının ardından ons altının yeniden güç kazanarak 4.100 doların üzerine çıktığını söyledi.

Güncel ons altın fiyatının en düşük 4.028 doları gördüğünü hatırlatan Eryılmaz, açıklamalarını yaptığı sırada fiyatın 4.104 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Altını destekleyen gelişmelerden birinin de ABD'nin haziran ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisi olduğunu ifade eden Eryılmaz, artık enflasyon verilerinin piyasalar açısından çok daha kritik hale geldiğini vurguladı.

Kısa vadeli yatırımcılara yönelik değerlendirmesinde mevcut seviyelerden alım konusunda temkinli olunması gerektiğini belirten Eryılmaz, 4.120 doların üzerine çıkılmadan, hatta 4.122 dolar üzerinde 15 dakikalık kalıcı kapanış görülmeden yeni alım yapılmasını uygun bulmadığını söyledi.

Buna karşın 4.122 dolar üzerinde 15 dakikalık kalıcı kapanış gerçekleşmesi halinde 4.140, 4.150 ve 4.170 dolar seviyelerinin hedef olarak izlenebileceğini ifade etti.

Satış tarafında ise 4.096 doların altında kapanış görülmesi halinde pozisyonların azaltılabileceğini dile getiren Eryılmaz, 4.075 doların altında gerçekleşecek 15 dakikalık kapanışların da kısa vadeli yatırımcılar açısından ikinci bir pozisyon azaltma sinyali olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Uzun vadeli yatırımcıların mevcut pozisyonlarını koruması gerektiğini söyleyen Eryılmaz, ons altında 4.000 dolar üzerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Gram altın tarafında da 6.100 lira üzerinde kalıcılık sürdüğü sürece bir kademe alımın değerlendirilebileceğini belirtti.

Ons altında 3.940-4.000 dolar aralığının da önemli bir alım bölgesi olduğuna işaret eden Eryılmaz, 3.950-4.000 dolar aralığı ilk alım bölgesi olarak öne çıkarken, fiyatın 4.000 dolar üzerinde kaldığı sürece 4.000-4.100 dolar bandında da kademeli alım yapılabileceğini ifade etti.

Ancak fiyatın 3.950 doların altına inmesi halinde yeni alım yapmak yerine dip seviyesinin görülmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA ÖNEMLİ SEVİYELER

Gram altın tarafında ise 6.100 lira üzerinde kalındığı sürece uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alımın sürdürülebileceğini belirten Eryılmaz, 6.000-6.100 lira aralığının ikinci alım bölgesi olduğunu söyledi. Teknik görünüm açısından 5.980 lira seviyesinin kritik olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, bu seviyenin altına inilmesi halinde düşüşlerin hız kazanabileceğini ifade etti.

Teknik görünümde alım kademelerini biraz daha detaylandıran Eryılmaz, 4.020-4.045 dolar aralığını ilk kademe, 4.045-4.075 dolar aralığını ise ikinci kademe alım bölgesi olarak değerlendirdi.

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eryılmaz, açıklamalarını yaptığı sırada ons gümüşün 58,9 dolar seviyesinde bulunduğunu ve yaklaşık yüzde 2,9 oranında prim yaptığını belirtti.

Kısa vadede 59,3 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade eden Eryılmaz, mevcut seviyelerden alım yapılmasını önermediğini söyledi.

GÜMÜŞÜ OLANLARA UYARI

Elinde gümüş bulunduran yatırımcılar açısından ise 58,3 doların altında bir kademe pozisyon azaltılabileceğini belirten Eryılmaz, 57 doların altında ise ikinci kademe pozisyon azaltılabilecek destek seviyesinin bulunduğunu söyledi.

Uzun vadeli yatırımcılar için ise gümüşte satış önermediğini vurgulayan Eryılmaz, mevcut pozisyonların korunmasını tavsiye etti.

Eryılmaz, 56,5 dolar üzerinde kalındığı sürece bir kademe alım yapılabileceğini, 55,2-56,5 dolar aralığının ise ikinci kademe alım bölgesi olarak izlenebileceğini söyledi.

Gümüşte 60 doların, özellikle de 61 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş hareketini güçlendirebileceğini ifade eden Eryılmaz, bu durumda yeni pozisyon açmaya dikkat çekti.

Eryılmaz, yatırımcıların aceleyle alım ya da satım yapmak yerine piyasayı yakından takip etmelerinin daha doğru olacağını söyledi. Uzun vadeli yatırımcılara da uyarılarda bulunan ekonomist, satış yapmadan mevcut pozisyonlarını koruyarak, olası geri çekilmeleri ve destek seviyelerini kademeli alım fırsatı görülebileceğinden bahsetti.

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