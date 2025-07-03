TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE aylık bazda yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05 oldu. Ocak-Haziran döneminde ise tüketici enflasyonu yüzde 16,67’ye ulaştı. Bu sonuçla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında enflasyon farkı uygulanacak. Enflasyon verilerin ardından maaşlara gelecek olan zam oranları ekonomistler değerlendirdi. İşte ekonomistlerin yorumu...

ÇEKİRDEN ENFLASYON MANŞETİ SOLLADI

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, çekirdek enflasyon manşet enflasyonun üzerine çıktı. Gıda, enerji, alkollü içki ve altın gibi oynak fiyatların dışlandığı çekirdek göstergeler, fiyat artışlarının kalıcılığına işaret ediyor.

Çekirdek enflasyondaki bu yükselişin, temel mal ve hizmetlerdeki fiyat baskısının sürdüğü sinyalini verirken, bu durum, enflasyonun sadece geçici değil, yapısal sorunlara da bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Kısacası, manşet enflasyon düşse bile, arka planda fiyatlar yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu da enflasyonla mücadelede yolun başında olunduğunu ortaya koyuyor.

EKONOMİSTLER EMEKLİLERE SABIR DİLEDİ

Starejist Rıdvan Baştürk sozcu.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulundu. Baştürk Orta Doğu gerilimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Haziran ayı enflasyonu aylık bazda %1.37 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %35 oranında enflasyon var. Geçtiğimiz ay İsrail-İran savaşın nedeniyle sert yükselen petrol fiyatları TCMB’nin faiz indirimine engel olmuştu. Savaşın bitmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesini düşündüğümüzde TCMB’nin bu ayki toplantıda bir faiz indirimine gitmesini yüksek ihtimal görüyorum.

TCMB’nin 2025 sonu enflasyon beklentisi %24 seviyesinde. Tahminin üst bandı ise %29’da. %24 hedefine ulaşmak zor olacaktır fakat üst bandı veya %30 seviyesini yakalamak biraz daha olası gözüküyor. Fakat Temmuz ayı dahilinde gelen zamları düşündüğümüzde enflasyon riskinin tam anlamıyla geçtiğini söylemek zor. Bu nedenle TCMB’nin her ay güncel durumu değerlendirerek adım atması gerektiğini düşünüyorum. Gerektiğinde faiz indirimi yapılmalı, gerektiğinde ise sabit kalmalıdır. Bu ay beklediğim faiz indiriminin ayarının kaçmaması önemli olacaktır. Halihazırda gelen zamlara ek olarak, yüksek bir faiz indirimi enflasyon beklentilerini yeniden bozabilir.

Ekonomist İnan Mutlu Şimşek yönetimindeki ekonomi programına dikkat çekerek, “Emekçilerin ve emeklilerin üzerinden silindir gibi geçmeye devam ettiğini” açıklamasında bulundu. Mutlu, emeklilere yapılan zammı yeterli bulmadığını belirtti ve asgari ücrete ara zam yapılmayacak olmasını da dikkat çekti.

Prof. Hayri Kozanoğlu, milleti üzen açıklama olduğunu belirterek, "Burada da milletle ayrı düştünüz!

TUİK aylık enflasyonu : %1,37. Erdoğan’ı ve Şimşek’i sevindiren, çalışan ve emekliyi üzen açıklama!" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Emre Alkin ise çekirdek enflasyona vurgu yaparak, “Eksi çıkarmadıklarına dua edelim” ifadelerini kullandı. Verimetrik tarafından paylaşılan grafikte, C-Endeksi olarak izlenen çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 35,64 olduğu görülüyor. Bu durum, geçici etkilerden arındırılmış fiyat baskısının devam ettiğine işaret ediyor.