Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler piyasa beklentileri doğrultusunda gelen kararı değerlendirdi. Hakan Kara "Metinde iç talepteki zayıflamanın belirginleştiği ifade edildi. Yani faiz indirimi halen masada, ama jeopolitik izin verirse" ifadelerini kullandı. Burcu Aydın, Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurduğu metinde nelerin değiştiğine dikkat çekti: "Merkez Bankası faiz kararı basın duyurusunda neler değişti? -Enflasyonda artış ve iç talepte yavaşlama riskleri öne çıktı -Temmuzda enflasyonda yükseliş (kamunun yönettiği/yönlendirdiği fiyatlarda artış, petrol fiyatları, vb) -İç talepte zayıflama belirginleşiyor" Prof. Dr Binhan Elif Yılmaz, şunları kaydetti: "TCMB politika faizini %37’de, gecelik borç verme faizini %40’da sabit tuttu Yükselen petrol fiyatları, kur artış hızı ve arz enflasyonu baskısı devam edecek, sonu nereye varacak?"

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