İdeal Data Haber’in TCMB’nin 22 Nisan tarihli PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankette ekonomistler arasındaki ayrışma sürerken, son durumda sabit faiz beklentisi öne çıktı.

İdeal Data Haber’in faiz anketine, farklı faiz kalemlerine ilişkin tahminleriyle toplam 16 kurum katılım sağladı.

SABİT Mİ BIRAKACAK ARTIŞ MI YAPACAK?

Ankete göre, politika faizine ilişkin görüş bildiren 15 ekonomistin 8’i faizin yüzde 37,00 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörürken, 7 ekonomist faizin yüzde 40,00 seviyesine yükseltileceğini tahmin etti.

Bu dağılım çerçevesinde medyan beklenti yüzde 37,00 seviyesinde oluştu.

TCMB’nin borç alma ve borç verme faizlerine ilişkin beklentilerde ise 11 ekonomistin görüş verdiği ankette, medyan tahminlerin sırasıyla yüzde 35,50 ve yüzde 40,00 seviyelerinde oluştuğu görüldü.

Ankete katılan kurumlardan GCM Yatırım, bu süreçte en kritik başlığın 22 Nisan toplantısından ziyade 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek TCMB Enflasyon Raporu sunumu olacağını vurguladı. Kuruma göre, savaşla birlikte değişen ekonomik görünümün bankanın projeksiyonlarına nasıl yansıyacağı ve bunun piyasa tarafından nasıl karşılanacağı, yılın ikinci yarısına ilişkin PPK senaryoları açısından belirleyici olacak.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Anket kapsamında ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentileri de yukarı yönlü revize edildi.

13 ekonomistin katıldığı değerlendirmede, yıl sonu politika faizi için medyan beklenti yüzde 34,50 seviyesine yükseldi. Önceki anket döneminde bu oran yüzde 30,00 düzeyindeydi.

Yıl sonu faiz beklentileri yüzde 30,00 ile yüzde 35,00 aralığında dağılım gösterdi.

TCMB, 22 Ocak 2026 tarihli PPK toplantısında politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indirmiş, gecelik borç verme faizini yüzde 41’den yüzde 40’a, borçlanma faizini ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e çekmişti. Banka, 12 Mart tarihli toplantısında ise oranlarda herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB, 2026 yılının üçüncü Para Politikası Kurulu toplantısını 22 Nisan Perşembe günü gerçekleştirecek.