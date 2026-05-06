Kova yöntemi, birikimlerinizi ihtiyaç duyacağınız zamana göre 3 farklı "havuza" bölmek üzerine kuruludur. Bu strateji, piyasalar ne kadar karışık olursa olsun, kısa vadede nakit akışınızı garanti altına alırken uzun vadede paranızın değer kazanmaya devam etmesini sağlar.

Kova: Güvenli Liman (0-2 Yıl)

Bu kova, önümüzdeki iki yıl içindeki tüm mutfak masraflarınızı, faturalarınızı ve sağlık giderlerinizi kapsar.

Neler var? Nakit, vadesiz hesaplar veya kısa vadeli mevduatlar.

Amacı: Piyasalar çökse bile günlük yaşamınızı etkilemeyecek bir "tampon bölge" oluşturmaktır. Borsadaki düşüşler sizi strese sokmaz çünkü iki yıllık paranız hazırdır.

Kova: Denge ve büyüme (3-10 Yıl)

Hemen ihtiyacınız olmayan ama orta vadede kullanacağınız paradır. Birinci kova boşaldıkça buradan takviye yapılır.

Neler var? Yüksek kaliteli tahviller, eurobondlar veya sabit getirili fonlar.

Amacı: Güvenlik ve kârlılık arasında bir köprü kurarak enflasyona karşı koruma sağlamaktır

Kova: Uzun vadeli servet (10+ Yıl)

Bu paraya en az on yıl boyunca dokunmayacağınız için risk almaktan korkmanıza gerek yoktur.

Neler var? Hisse senetleri, endeks fonları veya temettü ödeyen varlıklar.

Amacı: Piyasa dalgalanmalarından korkmadan, bileşik getirinin gücüyle birikiminizi katlamaktır. Piyasa düşse bile, toparlanması için önünüzde koca bir on yıl vardır.