Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürdü.

Buna göre bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan, TL ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.

Ekonomistler TCMB'nin aldığı bu kararları değerlendirdi.

"Büyük resimde bir yanlışlık var"

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Kredi limitleri daha da kısılıyor. Uzun süre önce alınması gereken bir karardı. Bu tür önlemleri iş başa düşünce değil de zamanında yapabilsek daha etkili olacak” dedi. Kara ayrı bir paylaşımında ise "Dünyanın en düşük hane halkı borçluluğuna sahip bir ekonomide halen kredilerin sınırlanmasına ihtiyaç duyuluyorsa büyük resimde bir yanlışlık var demektir." ifadelerini kullandı.

"Hastayı boğarak ateşini düşürmeye çalışıyorlar"

Prof. Dr. Emre Alkin, haberi “Makrofinansal İstikrar?” olarak paylaşırken, sonrasında da şu paylaşımı yaptı:

“Hala maliyet enflasyonu olduğunu anlamadılar. Hastayı boğarak ateşini düşürmeye çalışıyorlar.”

"Yine talebi baskılayıcı önlemler alınıyor"

Prof. Dr. Serap Durusoy, paylaşımında “Enflasyonun maliyet karakterli olduğu kabul edilmediği için yine talebi baskılayıcı önlemler alınıyor” dedi.