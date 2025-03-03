Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre şubat ayı enflasyonu yüzde 2,27 yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 olurken 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 53,83 olarak kaydedildi.

Bu veriler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği zamandaki enflasyon oranına yaklaştı. Şimşek, Haziran 2023'te göreve geldiğinde enflasyon yüzde 38,21 iken politika faizi de yüzde 15 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin ortak beklentisi ise Merkez Bankası'nın 6 Mart'ta açıklayacağı faiz politikasıyla ilgili söyledikleri oldu. Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararının indirim yönünde olacağı belirtildi.

EKOOMİSTLER TÜİK VERİLERİNİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. %39'daki resmi enflasyona karşılık %24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB'nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır." dedi.

Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. %39'daki resmi enflasyona karşılık %24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe… pic.twitter.com/ff8uirDOK0 — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) March 3, 2025

Prof. Dr. Emre Alkin enflasyon paylaşımında, düşüşe dikket çekerek, TÜFE %2,27 - TÜFE yıllık %39,05 Zaten 3. senaryo yoktu. Hayırlısı... Not: 22 Ay önce Ekonomi Yönetimi göreve gelmişti. O zaman enflasyon % 38 idi, sonra % 75 oldu. Baz etkisi vs derken elbette düşecekti. "Zaten % 38 gerçek değildi" diyenlere cevabımız şu: "Şimdikiler gerçeği yansıtıyor mu ?" paylaşımını yaptı.

Not: 22 Ay önce Ekonomi Yönetimi göreve gelmişti. O zaman enflasyon % 38 idi, sonra % 75 oldu. Baz etkisi vs derken elbette düşecekti.



"Zaten % 38 gerçek değildi" diyenlere cevabımız şu: "Şimdikiler gerçeği yansıtıyor mu ?"



Sevgilerle Dostlar.. https://t.co/P8JvYXCBvh — emre alkin (@emrealkin1969) March 3, 2025

Prof. Dr. Burak Arzova, "Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre % 2,27 geldi. Yıllıkta ise % 39,05. Bu yıl da enflasyonla mücadeleye en büyük katkı TÜİK'ten gelecek demiştim, İTO Şubat ayı enflasyonunun % 3,19 olduğunu da aklımızın bir köşesine yazalım" paylaşımını yaptı..

Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre % 2,27 geldi. Yıllıkta ise % 39,05.

Bu yıl da enflasyonla mücadeleye en büyük katkı TÜİK'ten gelecek demiştim,

İTO Şubat ayı enflasyonunun % 3,19 olduğunu da aklımızın bir köşesine yazalım

İyi Çalışmalar — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) March 3, 2025

Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK verilerine göndermede bulunarak "Operasyonlar meyvesini (!) fazlasıyla verdi. TÜFE artışı şubatta yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 39,05'e geriledi ve faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı." yorumunu yaptı.

Yıllık enflasyon yüzde 39,05'e geriledi ve faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı. — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) March 3, 2025

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz indiriminin kesinleştiğini belirterel şu değerlendirmeyi yaptı:

"Perşembe 250 bps indirim kesinleşti. Manşette aylık olarak önemli bir yavaşlama var, önceki yılların çok altında. Çekirdek enflasyon ise ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama aralığa göre hızlandı. Mart datası önemli olacak. Fakat temel ihtiyaçlar hız kesmedi. Gıda yüzde 3,17, işlenmiş gıda yüzde 4,70, enerji yüzde 3,58, kira yüzde 5,24, ulaştırma yüzde 7,30. Ne yazık ki enflasyonun ana yükünü hâlâ sıradan vatandaş yaşıyor."

Perşembe 250 bps indirim kesinleşti



Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yılların çok altında



Çekirdek enflasyon ise Ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama Aralığa göre hızlandı.

Mart datası önemli olacak



Fakat, temel ihtiyaçlar hız kesmedi

Gıda 3.17%… https://t.co/K7pozO8AHX — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) March 3, 2025

Ekonomist Şenol Babuşcu, farklı kurumların enflasyon hesaplamalarındaki farklara dikkat çekerek "2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan üç kurumdan TÜİK yüzde 2,27 ile yüzde 3’ün altında kalırken, İTO yüzde 3,19 ve ENAG yüzde 3,37 ile yüzde 3’ün üzerinde çıktı. Enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki fark yıllıkta yüzde 40,46’ya ulaştı. 2025 yılı iki aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki fark yüzde 4,45 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.