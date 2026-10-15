Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı öncesinde CNBC-e'nin düzenlediği ankette indirim beklentisi öne çıktı. Ankete katılan 20 kişi ve kurumdan yalnız biri bu ay faiz değişikliği yapılmayacağını öngördü.

Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde oldu. Ekim ayı politika faizi için en yüksek tahmin yüzde 37, en düşük tahmin yüzde 36 olarak kaydedildi. Ortalama beklenti ise yüzde 36,05 olarak hesaplandı.

YIL SONU İÇİN MEDYAN TAHMİN YÜZDE 35

2026 yıl sonu politika faizi için tahmin paylaşan 19 katılımcının beklentileri yüzde 34 ile yüzde 36 arasında değişti. Medyan beklenti yüzde 35, ortalama tahmin yüzde 35,17 oldu.

2027 yıl sonuna ilişkin tahmin bildiren 10 kişi ve kurumun beklentilerinde ise medyan yüzde 29 olarak belirlendi. En düşük tahmin yüzde 27, en yüksek tahmin yüzde 32,5 olurken, ortalama beklenti yüzde 29,25 seviyesinde hesaplandı.

TCMB'nin ekim ayı faiz kararı 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı ise 10 Aralık'ta yapılacak.

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