Piyasalarda gözler 3 Şubat’ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, ekonomistlerin ocak ayına ilişkin beklentileri yüksek seyrin sürdüğüne işaret ediyor. İdeal Data Haber’in son anketi, hem aylık hem yıllık enflasyonda yukarı yönlü risklerin korunduğunu ortaya koydu.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisinde aylık medyan yüzde 4,20, ortalama tahmin yüzde 4,22 artış yönünde oldu.

Aylık TÜFE beklentilerinde en yüksek oran yüzde 4,96, en düşük artış oran ise yüzde 3,77 olarak gerçekleşti.

İdeal Data Haber'in 18 kurum/ekonomist ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, aralık ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 29,96, ortalama tahmin yüzde 30,00 artış yönünde gerçekleşti. Yıllık tahminlerde en yüksek ve en düşük oranlar sırasıyla yüzde 30,00 ve yüzde 29,61 oldu.

Ekonomistlerin, özel kapsamlı TÜFE göstergeleri arasında yer alan ve çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan; gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin dışlanmasıyla oluşturulan C Endeksi'ne yönelik aylık beklentisi yüzde 4,22, yıllık beklentisi ise yüzde 29,55 oldu.

2026 YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu medyan enflasyon tahmini ise önceki anket dönemine göre artarak yüzde 23,40 oldu. Önceki anket döneminde beklenti yüzde 23,00 seviyesindeydi.

2026 yıl sonuna ilişkin olarak 17 ekonomist tahmininin yer aldığı ankette ortalama tahmin yüzde 23,43 olurken, en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 25,00 ve yüzde 21,50 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.