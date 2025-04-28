Metropoll Araştırma’nın Nisan ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma 28 ilde 8-12 Nisan tarihleri arasında bin 202 kişiyle yapıldı. Katılımcılara, ekonominin nasıl yönetildiği soruldu. “İyi yönetiliyor” diyenlerin oranı yüzde 24.7 olurken, “kötü yönetiliyor” diyenlerin oranı yüzde 71.8 oldu. AKP’li seçmenin yüzde 51.4’ü “iyi yönetiliyor” yanıtını verirken, “kötü yönetiliyor” diyenlerin oranı yüzde 43.5 oldu. MHP seçmeninin ise yüzde 54.2’si “iyi yönetiliyor” yanıtını verirken; yüzde 42.7’si ise “kötü yönetiliyor” dedi.

Araştırma bulgularına göre seçmenin yarıdan fazlası, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, ekonomiyi protesto ve boykotlardan daha olumsuz etkilediği görüşünde. Aksini savunanların oranı ise yüzde 30’un altında.