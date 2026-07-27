WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Karara göre, bir kişinin kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarının ekran görüntüsünü alarak üçüncü kişilerle paylaşması, belirli durumlarda hukuki sorumluluk doğurabilecek.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEME GELEBİLİR

Show TV'nin haberine göre, mesaj sahibi durumu öğrenip şikayetçi olursa, özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

BU DURUMLARDA SUÇ TEŞKİL ETMEYEBİLİR

Ekran görüntüsü alınması her durumda suç sayılmıyor. Haberde, ekran görüntüsünün resmi makamlara sunulmak ve kişiye karşı işlenen bir suçu ispatlamak amacıyla kullanılması halinde suç teşkil etmeyebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Kevser Yıldırım, özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılmasının gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, yazışmaların birden fazla kişinin erişebileceği bir ortamda bulunmamasının önemine dikkat çekti.