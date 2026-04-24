"Hayat Bilgisi", "Çılgın Dershane" serisi ve “Külahıma Anlat” gibi yapımlarda rol alan Okan Karacan, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim, geçirdiği değişimle dikkat çekmişti. 70 kilo veren Karacan, “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” itirafıyla da dikkat çekmişti.

Eşinden boşanan 49 yaşındaki ünlü isim, geçen yıl katıldığı bir programda ayrılığı eşinin istediğini anlatmıştı. "Kolay tahammül edilebilecek bir insan değilim. Hep liderim hep baskınım" diyen Okan Karacan, bu süreçte ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi de görmüş.

52 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Yaşadığı zorluklar nedeniyle uzman desteği aldığını açıklayan Karacan, “Bana iyi geldi, bütün her şeyden kurtuldum. 52 gün ne telefon ne bilgisayar... Hayatımın en enteresan arkadaşlıkları oldu. O kadar enteresan bir profille karşılaştım ki herkesin derdi aynı ama iyi arkadaşlıklar da kuruyorsun” demişti.

Tedavi süreciyle ilgili “Ben ayrılmak istemedim ayrıldım sonra değişiklikler oldu. Kilo verdim. Evim değişti, yaşantım değişti. Hayatım değiştim. O ara kendimi yönetemedim ve profesyonel bir destek aldım” açıklamasını yapan Karacan, son paylaşımında zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi.

'ANNE SENDEN RİCA EDİYORUM'

Ev sahibi ile sıkıntıları olduğunu ve telefon hattının bile kapandığını söyleyen Karacan, annesinden yardım istedi. Yayınladığı videoda annesine seslenen ünlü isim, yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

“Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz... Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!”