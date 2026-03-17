9-15 Mart haftasına ait reyting sonuçları televizyon dünyasında dengeleri yeniden değişti. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde yaşanan kıyasıya rekabet, izleyici tercihinin ne kadar hızlı değişebildiğini bir kez daha gösterdi.

Haftanın en çok konuşulan yapımlarının başında “Uzak Şehir” ve “Taşacak Bu Deniz” arasındaki zirve mücadelesi geldi. İki dizi farklı kategorilerde liderliği paylaşırken, yarışın önümüzdeki haftalarda daha da sertleşeceği sinyalini verdi.

TOTAL'DE ZİRVENİN SAHİBİ 'UZAK ŞEHİR'

Total kategorisinde zirvenin sahibi “Uzak Şehir” oldu. Onu “Taşacak Bu Deniz” takip ederken, haftanın sürprizlerinden “Sevdiğim Sensin” üçüncü sıraya yerleşti. Listeye hızlı bir giriş yapan bir diğer yapım “Yeraltı” dördüncü sıradan dikkat çekerken, “A.B.İ.” ilk beşi tamamladı.

DİĞER İKİ KATEGORİDE 'TAŞACAK BU DENİZ' ÖNDE

AB grubunda ise tablo tersine döndü. Bu kategoride haftayı birinci sırada tamamlayan yapım “Taşacak Bu Deniz” olurken, “Uzak Şehir” ikinci sıraya geriledi. “Yeraltı” ve “Sevdiğim Sensin” ilk dörtte yer almayı başarırken, “Kızılcık Şerbeti” beşinci sıradan listeye girdi.

'YERALTI' VE 'SEVDİĞİM SENSİN' DİKKAT ÇEKİYOR

ABC1 kategorisinde de benzer bir tablo oluştu. “Taşacak Bu Deniz” zirvedeki yerini korurken, “Uzak Şehir” yine ikinci sırada kaldı. “Yeraltı” ve “Sevdiğim Sensin” yükselişlerini sürdürürken, “Kızılcık Şerbeti” ilk beşi tamamlayan yapım oldu.