Adana'da 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nun (34) aracı terk edilmiş halde bulundu. Ailesi merakla beklerken 11 gün sonra acı haber geldi. Hakkulu’nun cesedi dere içinde bulundu. Talihsiz adamın ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF

Polis, korkunç cinayeti aydınlatmak için uğraşırken Müge Anlı’nın programına konuk olan 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Hakkulu’yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu iddiasıyla öldürdüğünü itiraf etti. Polis, tarafından gözaltına alınan Dumlu, “Pişmanım” dedi. Katil zanlısı, polisteki sorgusunda ise cinayeti arkadaşı Yüksel Menderes Ürün’ün işlediğini öne sürdü. Bu kez Ürün de gözaltına alındı.

POLİSTE İFADE DEĞİŞTİRDİ

İki zanlı da tutuklandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan İsa Dumlu’yu olayın ‘Kasten öldürme’ suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından da itiraf etmesi nedeniyle cezasını 25 yıla indirdi. Heyet, diğer sanık Yüksel Menderes Ürün’ü ise, ‘Kasten öldürme’ suçun dan müebbet hapse çarptırdı. Hakkulu’nun ailesi sanıkların cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.