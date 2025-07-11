SÖZCÜ Medya Grubu’nun 1 Mart 2023 günü yayın hayatına başlayan kanalı SÖZCÜ TV’ye RTÜK tarihinin en ağır cezalarından biri verildi. SÖZCÜ TV ekranı 9 Temmuz itibariyle 10 gün süreyle karartıldı. SÖZCÜ TV'nin karara yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

27 Mart 2025’te RTÜK tarihinin en ağır cezalarından birini verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek SÖZCÜ TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi. SÖZCÜ TV bu karara yargıda itiraz etti.

Ankara İdare Mahkemesi bu cezanın yürütmesini durdurdu. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları da 8 Temmuz Salı gece yarısı itibariyle karardı.

RTÜK 30 YILLIK TARİHİNİN EN YÜKSEK CEZASINI SÖZCÜ TV'YE VERDİ

Tek amacı sadece haber vermek ve gerçekleri vatandaşa ulaştırmak isteyen kanalları takibine alan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 yıllık tarihinde en yüksek cezayı 10 gün kapatma ile SÖZCÜ TV’ye verdi.

Daha önce Tele 1’in yayını 7 gün, Halk TV’nin yayını da 5 gün karartılmıştı. Kararlarını oy çokluğu ile alan RTÜK, AKP ve MHP’li üyelerin çoğunluğuyla muhalif kanallara ceza yağdırıyor. RTÜK, tarihinin en yüksek cezalarını SÖZCÜ TV, Halk TV, Tele 1, Now TV gibi kanallara verdi. RTÜK’ün SÖZCÜ TV’ye verdiği 10 günlük yayın karartma cezası, tarihinin en yüksek cezası olarak kayıtlara geçti. RTÜK bundan önce 2023 yılında Tele 1 yayınını “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle 7 gün durdurmuştu.

2020 yılında Halk TV ve Tele 1 beşer gün süreyle karartılmış bu da RTÜK tarihindeki ağır cezalar olarak kayda geçmişti. Tele 1 kanalı 2023 yılında da üç gün karartılmıştı.