Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu, yoğun geçen çekim temposunun ardından dinlenmek için memleketi İzmir’e gitti. Ünlü oyuncu, burada doğayla iç içe zaman geçirirken paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.
Sıla Türkoğlu, şehir hayatından uzaklaştığı günlerde bahçe işleriyle ilgilendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde kazma kürekle çalıştığı, çiçek ektiği ve meyve topladığı anlar yer aldı.
Oyuncunun pazardan çiçek alışverişi yaptığı ve bu çiçekleri kendi elleriyle diktiği görülürken, ağaçtan malta eriği ve limon topladığı anlar da takipçilerinin beğenisine sunuldu. Türkoğlu’nun doğal halleri sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisiyle başlayan Türkoğlu, son yıllarda televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Günün Trend Haberleri
Öte yandan ünlü oyuncu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alıyor.
Yoğun çalışma temposunun ardından doğayla baş başa kalan Sıla Türkoğlu’nun bu hali, hayranları tarafından “doğal ve sade yaşam” yorumlarıyla karşılandı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.