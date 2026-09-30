Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı sürerken bazı diziler için beklenmedik final kararları alındı. A.B.İ., Aşk ve Taht ile Çirkin dizilerinin ekran macerasının sona ereceği öğrenildi. Üç yapım da ekim ayının ilk haftasında final bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Reytinglerde beklenen sonuçların alınamaması, yeni sezona iddialı başlayan yapımların ekran ömrünü kısa kıldı. A.B.İ. ve Aşk ve Taht 5. bölümleriyle, Çirkin ise 11. bölümüyle final yapacak.

ÇİRKİN 11. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın paylaştığı Çirkin için erken final kararı alındı. İkinci sezonuna eylül ayında başlayan dizi, 4 Ekim Pazar günü yayınlanacak 11. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

Böylece dizinin ikinci sezonu yalnızca üç bölüm sürmüş olacak.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BERGÜZAR KOREL'İN DİZİSİ DE BİTİYOR

Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan A.B.İ. için de final kararı alındı. Dizinin ikinci sezonunda kadroya Bergüzar Korel dahil olmuş, Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının ardından hikâyede de değişiklikler yapılmıştı.

Ancak yapılan değişiklikler dizinin ekran yolculuğunu uzatmaya yetmedi. A.B.İ.'nin ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacağı açıklandı.

AŞK VE TAHT SADECE 5 BÖLÜM SÜRDÜ

Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Aşk ve Taht da yeni sezonun kısa ömürlü yapımları arasına katıldı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın hikâyesini konu alan dizi, reyting sonuçlarının beklentiyi karşılamamasının ardından 5. bölümde final yapma kararı aldı.

23 Eylül'de 3. bölümü yayınlanan dizinin 5. bölümünün final olması planlanıyor. Mevcut yayın takvimine göre final bölümünün 7 Ekim'de ekrana gelmesi bekleniyor.

ÜÇ DİZİ EKİMİN İLK HAFTASINDA VEDA EDECEK

Böylece A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizileri yeni sezonun henüz başında ekran maceralarını noktalayacak. Çirkin 4 Ekim'de, Aşk ve Taht'ın mevcut yayın takvimine göre 7 Ekim'de final yapması planlanırken, A.B.İ.'nin de ikinci sezon 5. bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklandı.