Gazeteci Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalıştığını belirten Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendi onayı alınmadan projelerde yer aldığını ve dizide birlikte rol aldığı Hakan Çelebi ile duygusal ilişki yaşadığını öne sürdü.

Boşanma sürecinde olduğu eşi Kader Çiftçi'nin bu duruma tepki göstermediğini iddia eden Ünal Çiftçi, savcılığa verdiği ifadede kızının OnTalent Menajerlik bünyesinde oyunculuk yaptığını belirterek, yasal veli olarak kendisinin rızası alınmadan çalışma yürütüldüğünü ileri sürdü.

Suç duyurusunda, menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ile oyuncu Hakan Çelebi hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının korunmasına yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.

"10 YAŞ VÜYÜK BİR ERKEKLE SEVGİLİ OLDUKLARI..."

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve asıl mesleği pastacılık olan Ünal Çiftçi ifadesinde şunları söyledi:

“Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Eşim Kader Çiftçi’yle evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz adındaki şahıstır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızamı almamıştır. Bu durum nedeniyle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim.”