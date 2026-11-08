Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Ayla Soylu karakteriyle tanınan oyuncu Filiz Taçbaş, oyunculuğa ara verdikten sonra İzmir'in Foça ilçesine yerleşerek zeytin yetiştiriciliğine başladı. Pazar Gezmesi programına konuk olan Taçbaş, fragmanda “Şimdi belki anlatırsam anlatacağım, kimse bilmiyor, herkes şok olacak. Annem de bilmiyor” sözleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, beyninde tümör tespit edildiğini ve yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat geçirdiğini açıkladı.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDENİYLE AMELİYAT OLDU

Bir süredir Foça'da yaşayan Filiz Taçbaş, programda yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümör tespit edildiğini anlattı. Yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat masasına yatan oyuncu, yaşadığı sağlık sürecinin hayatında önemli değişikliklere yol açtığını söyledi.

AMELİYAT SONRASI HER ŞEYİ UNUTTU

Beyin ameliyatının ardından hafızasıyla ilgili sorunlar yaşadığını anlatan Taçbaş, yakınlarını tanımakta zorlandığı ve daha önce bildiği bazı kelimeleri hatırlayamadığı bir dönem geçirdiğini dile getirdi. Oyuncu, fragmanda “Beynimde bir tümör çıkmıştı, unuttum her şeyi” sözleriyle yaşadığı süreci özetledi.

"KADINA BAK, ÇİRKİNLEŞMİŞ" DEDİLER

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde dış görünüşü üzerinden yapılan yorumların da kendisini üzdüğünü belirten oyuncu, insanların yaşadığı süreci bilmeden değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Taçbaş, kendisi hakkında yapılan yorumları şu sözlerle anlattı:

“İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler. Bir oyuncu olarak demoralize oluyorsun.”

KENDİSİNE YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş, Foça'da havuzlu evinde doğaya kucak açtı. Zeytin yetiştiriciliğine yönelerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Tenis oynamanın ve rol yapmanın kendisine iyi geldiğini anlatan oyuncu, “Bir tenis oynarken bir de rolümü oynarken hiçbir şey düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.