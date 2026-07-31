Gelecek Partisi'nin kendisini feshetmesi ve Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakmasının ardından akıllara Altılı Masa geldi. SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri Ekrem Açıkel Altılı Masa liderlerinin son halini anlattı.

"RENKLİ OLANLARI ÖN PLANA ÇIKARTTIK"

"- Altılı Masa diyeyim size nasıl gizli ajandalar nasıl bagajlar nasıl gizli hesaplar varmış. Anladık değil mi? Tecrübe yediğimiz kazıklarım bileşkesi.

- Meşhur Altılı Masa renkli olanları ön plana çıkarttık.

- Meral Hanım nerede, saçlarını sarıya boyamış ve Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Altılı Masa sadece iki yıl sonra Meral Akşener siyaseti bıraktı."

"- Kılıçdaroğlu Altılı Masanın aday diye dayattığı isim. Seçimi kaybetti, kurultayı da kaybetti ardından butlan meseleleri. Girmeyeyim detaylarına

- Davutoğlu ve Gelecek Partisi. Türkiye partileri mezarlığı denir ya öyle oldu. Ahmet Davutoğlu istikşafi görüşmeler, 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arası ve o günlerin gölgesi ile siaysetee veda etti.

- Temel Karamollaoğlu görevi bıraktı ve ardından Mahmut Arıkan bey göreve geldi.

- Anlatmak lazımdı Altılı Masa hepimizin damağında rahatsız edici bir tat bıraktı. Nefes aldığımız sürece yediğimiz kazığı unutmayacağız."