İngiltere merkezli The Economist gazetesi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kaleme aldığı bir makaleye yer verdi. “Ekrem İmamoğlu’nun eşi, tutuklanmasının bir belediye başkanını nasıl harekete dönüştürdüğünü anlatıyor” başlıklı yazıda, Türkiye’de otoriterleşen yönetim anlatıldı. Dilek İmamoğlu’nun makalesi özetle şöyle:

“Ekrem’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, onu ve halkı sindirmeyi amaçlıyordu. Bunun yerine, Türkiye’nin dört bir yanındaki insanları harekete geçirdiler. Milyonlarca kişi bu anı ülkenin demokrasisi için bir kırılma noktası olarak görüyor. Ekrem’in davası artık daha büyük bir şeyin, hukukun üstünlüğünün çöküşünün, ifade özgürlüğü alanının daralmasının ve yönetenler ile oylarının geçersiz kılındığını düşünenler arasında büyüyen ayrışmanın sembolü olarak duruyor.

AYRIŞMANIN SEMBOLÜ

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin açık ön seçiminde 15 milyondan fazla kişinin desteğini aldı ve milyonlarca insanın adil yönetim talebini temsil ediyor. Bireyleri hapse atarak fikirleri susturamazsınız. Türkiye, bu karanlık dönemden de demokratik iradesini koruyarak çıkacaktır.”

TOPLUMDA DEĞİŞİM ISTEĞİ VE UMUT ARTIYOR

Dilek İmamoğlu, toplumda umudun ve değişim isteğinin giderek arttığını, Türkiye’nin bu dönemden demokratik iradesini koruyarak çıkacağını belirtti.