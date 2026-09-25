Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi öncesinde tutuklanan CHP'li Meclis üyesi Ekrem Baki hakkında yeni bir gelişme var. Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine günler kala gözaltına alınarak tutuklanan Baki tahliye edildi. Baki'nin avukatı Onur Cingil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu. 'BUGÜNÜN EN GÜZEL HABERİ' Cingil, şu ifadeleri kullandı: "Değerli meslektaşım, Üsküdar ve İBB Meclis Üyemiz Ekrem Baki'nin tahliye olması bugünün en güzel haberi. AKP Yargısının istediği zaman içeri aldığı, belediyeyi ele geçirince de bıraktığı bir aritmatiğe dönüşen bu düzen değişmeli. Selam olsun dik durana, Hoş geldin özgürlüğe..." Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik de 22 Eylül'de ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. NE OLMUŞTU? Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimi kararı alınmıştı. Seçim öncesi Baki, söz konusu süreçte gözaltına alınmasının ardından 5 Eylül'de tutuklanmıştı. Üsküdar'da yapılan seçimleri AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazanmıştı.

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