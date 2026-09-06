Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralandı.
Belediyeden yapılan açıklamada Cıllı, hasat sırasında elini üzüm işleme makinesine kaptırdı.
Kazanın ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Cıllı, burada tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan kontrollerde Cıllı'nın el tendonlarında zedelenme tespit edildi ve tedavisinin ardından ameliyata alındı.
DUTLULU'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ekrem Cıllı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Dutlulu, "Üzüm hasadı sırasında talihsiz bir kaza geçiren Saruhanlı Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sayın Cıllı'ya acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.