İBB'ye yapılan operasyon sonrası tutuklanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteğini 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor.

İmamoğlu, 25 Eylül 2024’te sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL’lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” verileceğini açıklamıştı.

Burs, 5 bin TL’lik üç taksit halinde ödenmek üzere planlanmıştı.

İlk taksit ise 2025’in başında, yeni yılın ilk haftasında 100 bin öğrenciye ulaştırılmıştı.

'GÜZEL HABER VEREYİM'

İmamoğlu, bugün X hesabından yaptığı son paylaşımda, ikinci taksitin de 3 Nisan 2025’te öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı:

"Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.

100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.

Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent lokantaları, halk süt, anne kart, metroların yapımı, yaşam vadilerinin yapımı, istihdam ofisleri, sosyal ve üretim destek projeleri, şehri canladıran restorasyon projeleri... tıkır tıkır işlemeye devam ediyor.

Not: Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz."