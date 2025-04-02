İBB'ye yapılan operasyon sonrası tutuklanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteğini 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor.
İmamoğlu, 25 Eylül 2024’te sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL’lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” verileceğini açıklamıştı.
Burs, 5 bin TL’lik üç taksit halinde ödenmek üzere planlanmıştı.
İlk taksit ise 2025’in başında, yeni yılın ilk haftasında 100 bin öğrenciye ulaştırılmıştı.
'GÜZEL HABER VEREYİM'
İmamoğlu, bugün X hesabından yaptığı son paylaşımda, ikinci taksitin de 3 Nisan 2025’te öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı:
"Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.
100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.
Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent lokantaları, halk süt, anne kart, metroların yapımı, yaşam vadilerinin yapımı, istihdam ofisleri, sosyal ve üretim destek projeleri, şehri canladıran restorasyon projeleri... tıkır tıkır işlemeye devam ediyor.
Not: Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz."
Genç üniversitelilere güzel haber vereyim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2025
100 bin öğrencimize sağladığımız 15 bin TL'lik bursun ikinci taksiti yarın hesaplarınıza yatıyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz.
Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent… pic.twitter.com/hf0yByBPkJ