İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmalarındaki ilçe adresi Büyükçekmece'de tarihi bir an yaşandı.

Saat 20.30'da başlayan Büyükçekmece Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlar, İmamoğlu'nun 2012'deki bir gönderisini pankartlarla taşıdı.

Burada on binlere seslenen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan tam 13 yıl önceki gönderisine de vurgu yaptı.

Bu görüntülerin ardından İmamoğlu'nun 19 Mart 2012'de yaptığı, "Beylikdüzü’nde iktidar olmadan bize uyku yok, bilin ki ardından İstanbul'da, Türkiye’de iktidarız" paylaşımı gündem oldu.

İmamoğlu'nun henüz CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı'yken attığı gönderiden iki yıl sonra CHP ilk kez Beylikdüzü'nü kazandı.

Bundan beş yıl sonra da 2019'daki seçimde İstanbul'u iki kez İmamoğlu ile kazanan CHP, 2024'te de kayıp yaşamadı.