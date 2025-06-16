Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle “Tehdit”, “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret” ve “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu salonda gerçekleştirildi.

Salona girişte izdiham yaşandı. İzleyicilerin bir kısmı salona alınmadı. Hakkında 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenen İmamoğlu, jandarma eşliğinde salona getirildi.

'CUMHURBAŞKANIM HOŞ GELDİN'

İmamoğlu, alkışlarla karşılandı "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Cumhurbaşkanım hoş geldin" "Her şey çok güzel olacak" ve "Kurtuluş yok tek başına" sloganları atıldı.

Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu da duruşmayı takip etti.

'ESKİDEN BİRAZ UTANGAÇ, MAHÇUPLARDI...'

İmamoğlu için hem mahkeme salonunun girişinde hem de salonun içinde destek sloganları atılması MHP'yi rahatsız etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X platformundan yaptığı paylaşımda “Yüz kızartıcı suçlar terim olarak son yıllarda sık kullanılmıyor .Ceza kanunumuzda da suç kategorisi olarak bulunmuyor. Ama suç olmaktan çıkmış değil. Anayasa ve özel kanunlarda yüz kızartıcı suçlar tanımlaması mevcut. Mesela; görevi kötüye kullanma, resmi evrakta sahtecilik rüşvet, İhaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas gibi suçlar…Yüz kızartıcı suçlardır. Bu tip suçlama yapılan politikacılar eskiden hakim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında; biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı. İçine düştüğü duruma ,şaşkın tavırlarına insanlar üzülürdü. Utanmanın da bir nimet olduğu görülürdü. Şimdi Maşallah! Sloganlar, zılgıtlar, alkışlarla..." ifadelerini kullandı.