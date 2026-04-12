Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu'ya tepki gösterdi.
Netanyahu'nun sosyal medya paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti katliamcıların ithamlarını dikkate almaz" dedi.
İmamoğlu ayrıca "Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:
"Bütün Ortadoğu’da katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılarla masumların kanına girenler!
Türkiye Cumhuriyeti, katliamcıların ithamlarını dikkate almaz. Kürtler ise soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayarak, başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız!"