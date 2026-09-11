İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı Büyükçekmece davasında duruşma adresi değiştirildi.
Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22 Eylül 2026 saat 13.30'da yapılması planlanan duruşmanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 4 No'lu duruşma salonunda görülmesine karar verildi.
İMAMOĞLU BİZZAT SAVUNMA TALEP ETTİ
Mahkemenin 11 Eylül tarihli ara kararında, İmamoğlu'nun avukatının 9 Eylül'de sunduğu dilekçeye de yer verildi.
Dilekçede, İmamoğlu'nun duruşmaya bizzat katılarak yüz yüze savunma yapmak istediğinin bildirildiği aktarıldı.
GEREKÇE: YETERSİZ SALON KAPASİTESİ
Mahkeme, İmamoğlu’nun katılım talebinin yanı sıra sanık ve avukat sayısının çokluğu ile muhtemel izleyici yoğunluğunu dikkate alarak mevcut salonun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.
Adres değişikliği talebi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 11 Eylül tarihli yazısıyla dosyanın taraf sayısı ve suç türünü dikkate alarak Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki 4 No'lu duruşma salonunun 22-23 Eylül tarihlerinde kullanılabileceğini mahkemeye bildirdi.
Bunun üzerine 22 Eylül'deki duruşmanın Silivri'de bulunan 4 No'lu duruşma salonunda yapılmasına karar verildi.