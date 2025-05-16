

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, siyasi ve idari çalışma arkadaşlarım; hukuksuzca ve uydurma iddialarla, yeni keşfedilmiş çok kötü yöntemlerle, düşman hukuku ile yürütülen süreçler tutuklu ya da tutuksuz bizleri bu kaderin içinde buluşturdu.

-Birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum.

-Sizlerin çok güçlü yetenek ve birikimlerinizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel hizmetlerle vatandaşlarımızla buluşacağınıza eminim.

-Sizlere güveniyorum, her zaman yanınızda, sizlerle düşünen, güzel düşüncelerinizi hisseden bir yerden çok güçlü duruşunuz ve umudunuzla Türkiye’nin geleceğine bakıyorum.

Her şey çok güzel olacak!