Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X'te paylaştığı son mesajında şafak baskınları, gözaltılar ve Silivri Cezaevi’nde tutulan CHP'li belediye başkanlarının başka şehirlere nakledilmesi gibi uygulamaları “düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri” olarak nitelendirdi.

Tutukluların avukatları ve aileleriyle görüşme imkanlarının kısıtlandığını belirten İmamoğlu, bu durumun vicdanları yaraladığını vurguladı.

'HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR'

“Vicdanı olan, adalete inanan, ‘Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır’ diyen milletimize sesleniyorum” diyerek tüm kesimlere birlik çağrısı yapan İmamoğlu, sosyal demokratlardan muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlardan milliyetçi demokratlara kadar geniş bir yelpazeye hitap etti.

“Artık milletçe tutsağız, milletin iradesi tutsak” diyen İmamoğlu, çocukların ve gençlerin geleceğinin, aile kutsallarının, iş ve yaşam sevincinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

'KARARLI MÜCADELEMİZ ELBETTE DEVAM EDECEK'

Mesajında mücadele vurgusu yapan İmamoğlu, “Kararlı mücadelemiz elbette milletimizle el ele devam edecek! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

İmamoğlu, mesajını “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Millet Büyüktür!” sözleriyle tamamladı.