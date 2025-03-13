İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bursa'daki programa katılan Ekrem İmamoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Millet adaletsizliğin pençesinde, can derdinde. Gelir dağılımda adalet yok, eğitimde adalet yok, devlet kurumlarının uygulamalarında adalet yok, işe alımlarda adalet yok.

-Genel seçimlerde zorda kalınca mülakatı kaldıracağım demedi mi? Devletin başındaki insan sözünü tutmaz mı!"

-Mahkemelerde de adalet yok. Bu iktidarın elini, kolunu soktuğu hiçbir yerde adalet yok. Amacı adaleti sağlamak olan yüce Türk yargısının saygıdeğer savcılarını, hakimlerini de zor durumda bırakıyorlar

'KENT LOKANTASI' MESAJI

-İnsanlarımız zor şartlarda, kendi paralarıyla, onurlarıyla, bir öğün karınlarını doyuabilsinler diye Kent Lokantaları açtık. Yerel yönetici arkadaşlarım Kent Lokantası markasıyla her yerde Kent Lokantalarını açtılar. İktidarın düştüğü acizliğe bak. Bütün güçleriyle en büyüğü 100 metrekare olan Kent Lokantasına saldırıyorlar. Orada gitti yemek yedi diye bir insana soruşturma açıyorlar. Utanılacak durumdalar.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

-Küçük çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağım dedim. İstanbul zor bir şehir, birçok şehirden çok daha seviyede geçim sıkıntısı olan bir şehir.

-2019 seçiminde Cumhurbaşkanı, her seçimde gelip onlarca miting yaptı, bana hitaben 'Kimin parasını kime veriyorsun' dedi.

-Ben ne dedim; milletin parasını millete veriyorum, sana mı soracağım dedim. Bunlar milletin hakkına girmeye o kadar alışmışlar ki milletin parasını milette vermemizi akılları almıyor. Milletin parasını kendi yakınları olan bir avuç insana vermek, onların derdi bu!"

-Millet hakkını alacak. Milletin hakkını millete vereceğiz.

'SİNAN ATEŞ' MESAJI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya dair mesaj veren İmamoğlu, "Cinayetin aydınlatıldığını, adaletin tecelli ettiğini kim söyleyebilir? Sinan Ateş'in ailesinin değerli acısı da bizim acımızdır" dedi.

'ÖN SEÇİM' AÇIKLAMASI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim için mesaj veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

-Bu basit bir aday belirleme süreci değildir. Bunun adı demokrasi devrimidir. Ön seçimle birlikte Türkiye'de siyaset yeni bir yola giriyor. 23 Mart'ta güçlü iradenizle tek adamların, masa başı siyasetçilerinin devri kapanacak.

-23 Mart'ta Türkiye'nin gözü kulağı CHP'nin üzerinde olacak. CHP'nin bu iktidarı yollayıp yerine milletin iktidarını kurmanın 23 Mart'ta adımını atacağını biliyorum. Üyelerimize sesleniyorum; bir kişi bile az, bir oy bile eksik olamayız.

"HERKESLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

"Seçimi tek başımıza kazanalım, ülkenin her kararını biz alalım hayalini kurmuyoruz.

-Bu güzel ülkenin bir daha asla tek adamın, tek partinin hakimiyeti altına girmesi değildir bizim düşüncemiz. Biz çoğulcu, özgürlükçü, parlamenter demokrasiye yürekten inanıyoruz. Tüm muhalefet partileriyle, tüm toplum kesimleriyle sonuna kadar birlikte yürümeye kararlıyız. Herkesle bir araya geleceğiz.

-Geçmişte yapılan yanlışlardan uzak duracağız. Seçimi kazanmaya bir avuç insanı zalimliği kendine strateji edinenleri evine göndermeye odaklanacağız. Hiçbir şeyi son ana bırakmayacağız.

DİPLOMA TEPKİSİ

35 yıl sonra diplomamı iptal ettirmek istiyorlar. Öyle aceleleri var ki savcılık ikinci kez yazı yazmış işleri hızlandır diye. Oysa üniversite 5 yıl önce karar vermiş. Ama davanın Ankara'daki savcısı 'Ekrem karşıma çıkmasın' diyor. CHP'nin adayını da kendi belirleyecek aklınca. Ama bu partide milyonlarca Ekrem var bunu bilmiyor.

-Davanın asıl savcısı var ya Ankara'da, malum şahsın acelesi var. 23 Mart'tan önce 'diploma iptal edilsin' diyor, 'Ekrem karşıma çıkmasın' diyor, CHP'nin adayını da kendi belirleyecek aklı sıra...