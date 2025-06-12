İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5'inci dalga soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklandıktan sonra görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine vekil seçilmişti.

Belediye Meclisi'nde 16'ya karşı 21 üyesi bulunan AKP-MHP oylarıyla AKP'nin adayı Eray Karadeniz, başkan vekili olmuştu.

Karadeniz'in seçilmesinin ardından makam odasındaki 'neşesi' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'seçim galibiyeti' gibi tebrik etmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın" dedi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletim “O yüzdeki ifadeyi” asla unutmayın.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclisinde yapılan Başkanvekilliği seçiminde yaşanan utanç verici görüntüleri asla unutmayın.

Seçilmişin elinden hile hurdayla alınan Başkanlığı hiç utanmadan kutlarken, sırıtarak siyasi başarı elde ettiğini düşünen zihniyeti asla unutmayın.

Bu görüntüden AK Parti’ye oy ve emek verenler, emek nedir bilenler de utanç duymuştur. Aziz ve asil milletimizin hiçbir ferdi bu durumu asla kabullenmez.

Bu görüntü; kula kulluk ederek, emek vermeden, hukuksuzca kazanmaya alışmış insanların vahşi görüntüsüdür. Mevcut sistem demokrasiyi çürüttüğü gibi hak ve helal duygusunu da yok etmiştir.

YAZIKLAR OLSUN!

Sizi AK Parti’yi kuran ve yıllarca sırtında taşıyan insanlara,

Sizi Gaziosmanpaşa halkına,

Sizi 16 milyon İstanbulluya,

Sizi 86 milyon vatandaşımıza,

Sizi milletin vicdanına, ahlakına ve adalet duygusuna şikayet ediyorum."