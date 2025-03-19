İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı alındı.

Ongun sosyal medya hesabından "Gözaltına alınıyorum" dedi, İmamoğlu'nun evinde ise arama yapılıyor.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, 16 milyonun İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum." dedi.

"KENDİMİ MİLLETİME EMANET EDİYORUM"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Ekrem İmamoğlu’nun konutuna sabahın erken saatlerinde 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda ve gözaltına alınıyor" iddiasında bulundu.

Polis ekiplerinin İmamoğlu'nun evinin önünde barikat kurulduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Milletvekillerine dahi izin vermiyorlar, sadece avukatına izin verdiler. Açık bir hukuksuzluk" açıklamasını yaptı.

100'Ü AŞKIN İSİM İÇİN GÖZALTI LİSTESİ İDDİASI

100'ü aşkın iş insanı ve gazeteci için gözaltı listesi olduğu öne sürülüyor.

İstanbul'da başta Taksim olmak üzere bazı metro istasyonları ulaşıma kapatıldı. Poliste tüm izinlerin kaldırıldığı belirtiliyor. İnternetin de yavaşladığı gözleniyor

İmamoğlu'nun dün diploması iptal edilmişti.

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