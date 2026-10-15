İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İBB davasında yaptığı savunma esnada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak "kamu görevlilerine görevi nedeniyle alenen hakaret" olduğu belirtildi. İBB DAVASINDA DURUŞMALAR SÜRÜYOR İmamoğlu dahil 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın bugün 99’uncu duruşması görülüyor. 23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu avukatlarıyla birlikte 17 Ekim’e kadar savunma yapacak.

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