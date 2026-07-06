CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hakkında açılan üç ayrı dava kapsamında hâkim karşısına çıkacak. İmamoğlu'nun diploma davası, sanıkları arasında yer aldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ana dava ile casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmaları bugün görülecek. İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise üç davaya ilişkin tutumu tek bir ifadeyle özetlendi. Paylaşımda, İmamoğlu'nun şu sözlerine yer verildi: 3 dava tek cümle: Demokrasiyi savunuyorum

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.