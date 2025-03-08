Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, startını İzmir'den verdiği önseçim programı kapsamında Kayseri'de açıklamalarda bulunuyor.
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Millete hizmet etme hevesini kaybettikleri için özellikle adaletten ayrıldıkları için memleketin bereketini kaçırıyorlar. Çözüm nedir, tek bir çözüm var. Memleketin bereketini kaçıranları önümüzdeki seçimde evine göndereceğiz!
Hedefimiz belli sadece seçimi kazanmanın değil, birliğin peşindeyiz. Yerinde sayanlar değil, ayağa kalkıp hedefe ilerleyenler kazanır.
Ayrıntılar geliyor....