Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünü kutladı.
İmamoğlu’nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Mesajında KKTC’nin kuruluş sürecinde mücadele verenleri anan İmamoğlu, Kıbrıs Türk halkına iyi dileklerini iletti.
“Barış, huzur ve refah dolu yıllar diliyorum”
İmamoğlu, yayımlanan kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, verilen mücadelede emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum. KKTC'ye barış, huzur ve refah dolu nice yıllar diliyorum.”