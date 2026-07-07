İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda devam ediliyor.

Bazı tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. Ancak Ekrem İmamoğlu duruşmaya getirilmedi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin söz isteyerek, "Müvekkilim bir karar olmaksızın duruşmaya getirilmedi" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Arada kararı yazarız" yanıtını verdi. Pekin, "Müvekkilimin şu an getirilmesini talep ediyorum" demesi üzerine, Mahkeme Başkanı "Kararımızı verdik, yarın kendisini getiririz" diye konuştu.

Pekin, Mahkeme Başkanı'nın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 203. maddesi uyarınca, İmamoğlu'nun savunması alınana kadar duruşma salonuna getirilmemesine karar verdiğini, bu nedenle İmamoğlu'nun duruşmaya getirilmediğini söyledi. İmamoğlu'nun cezaevinde olduğunu belirten Tora Pekin, "Müvekkilimizin duruşmayı izleme hakkı vardır" diyerek karara tepki gösterdi.