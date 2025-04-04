CHP, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim yapacağını açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi, ardından İBB'ye ve İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarına operasyon yapıldı.

Gelişmelerin ardından CHP ön seçimi gerçekleştirdi, İmamoğlu için 1.878.149 CHP üyesinden 1.654.651’i oy kullandı.

Kurulan dayanışma sandıklarında ise İmamoğlu'na 13.844.070 oy çıktı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için toplam 15.498.721 seçmen destek verdi.

Oksijen Gazetesi yazarı Bekir Ağırdır, İmamoğlu'na verilen oyları il il değerlendirdi:

'TUTUKLAMALARA SERT VE KARARLI BİR TEPKİ'

Üye olan ve olmayan ön seçim katılım sayılarına bakarak şunu söylemek mümkün; seçmenin tutuklamalara tepkisi beklentilerin çok ötesinde sert ve kararlı oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde 1.878.149 CHP üyesinden 1.654.651’i oy kullandı. Yaklaşık 61 milyon seçmenin 13.844.070’i dayanışma sandıklarında İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için arzu ve irade beyan etti. Dayanışma sandıklarında kullanılan oylarla beraber İmamoğlu’nun adaylığını 15.498.721 seçmen onaylamış oldu.

YEREL SEÇİMDE ALINAN OYLA AYNI

Daha da ilginç olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin yerel meclis oyları 15.785.662 idi, yani hemen hemen aynı sayıdaki seçmen bu kez rızasıyla olanlara ve iktidara tepkisini ve İmamoğlu’ndan yana duruşunu gösterdi.

CHP ÜYELERİ GÜÇLÜ BİÇİMDE SAHİP ÇIKTI

Oy kullanan CHP üyesi oranı ülke toplamında yüzde 88.1 olarak gerçekleşti. Bu sayı ve oran CHP açısından oldukça önemli. CHP örgütsel yapısının sorunları, çok parçalı oluşu, parti politikalarına karşı eleştirel duruşları gibi birçok ölçü dikkate alındığında, çok uzun yıllardan sonra CHP üyeleri partilerine bu denli güçlü biçimde sahip çıktı.

Dayanışma sandıklarının seçmen sayısına oranında Edirne %44.8, İzmir ½41.3, Aydın 40.4 ile öne çıkıyor.

CHP üyeleri en yüksek katılımı %97.9 ile Elazığ'da, en düşük katılımı %50.2 ile Iğdır'da gösterdi.