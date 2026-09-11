İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak verildi.



İSTİNAF KARARI ONARSA İBB AKP'YE GEÇEBİLİR



İmamoğlu'na verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması nedeniyle karar, İBB için de kritik bir önem taşımakta.



İstinaf mahkemesinin kararı bozmaması ya da cezada bir indirime gitmemesi halinde İmamoğlu'na verilen 'siyasi yasak' kararı kesinleşecek. Cezanın 5 yıl sınırının altında bulunması nedeniyle İmamoğlu'nun kararı Yargıtay'a taşıması mümkün olmayacak.



Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni bir başkan belirlenmesi amacıyla meclis üyeleri arasında seçim yapılacak.



HUKUK TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dosya kapsamında aldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla da hukuk tarihine geçti.



İmamoğlu,2023 yılında Tuzla eski Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat etmiş ancak istinaf usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmuştu.



Mevcut kayıtlara göre Türkiye'de ilk kez bir şüpheli, iki kez beraat ettiği bir dosyadan hapis cezası almış oldu.



"TÜRK YARGISINA SAĞLAM BİR TEKME VURULMUŞTUR"

Karar sonrası mahkeme salonunda izleyicilere dönerek duruma tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hepinizi öpüyorum. Benim adıma Türkiye'de karar verecek hiçbir mahkeme yoktur. Benim adıma karar verebilecek hiçbir mahkeme yoktur. Hiçbir mahkemede de atanan hiçbir hakim benim adıma karar vermek için buraya gelmedi, hakkımda karar veremez.



Ve yere düşen Türk yargısına sağlam bir tekme vurulmuştur. Hakimler yok hükmündedir. Moralinizi yüksek tutun.”