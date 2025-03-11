İBB Başkanı İmamoğlu, ön seçim yurt gezileri kapsamında İzmir'de başladığı turlarına devam ediyor.

12 Mart'ta Kastamonu'ya gidecek olan İmamoğlu, Kuzeykent Kapalı Pazar Alanında Kastamonulularla iftar yapacak.

CHP'li yöneticiler İmamoğlu'nun Kastamonu programı için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kapalı spor salonu tahsisi talep etti. Ancak talebe olumlu yanıt verilmedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 12 Mart Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek, hemşehrilerimizle kucaklaşacaktır" dedi.

Baltacı ayrıca şunları kaydetti:

"SALON TAHSİS EDİLMEMİŞTİR"

"Bu kapsamda parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir.

Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum.

Sayın İmamoğlu’nu 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz."