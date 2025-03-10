Sosyal medyada son dönemde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve kurmaylarına yönelik iktidarı destekleyen sosyal medya hesaplarınca yapılan paylaşımlar yeni bir boyut kazandı.

'Gazeteci' olduğunu iddia eden Emre Erciş isimli şahıs, X platformunda İmamoğlu’nun ekibine operasyon imasında bulundu.

'BİRİ SIKAR KAFANA MEMLEKET KURTULUR'

Erciş'in paylaşımının altına '@kuyucumuratps' kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapan Murat Kuyucu, İmamoğlu için “Biri sıkar kafasına memleket kurtulur merak etme” diye tehdit mesajı yazdı.

'İKTİDARIN ŞİRAZESİ TAMAMEN KAYDI'

Tehdit mesajlarını paylaşıp, yetkilileri göreve davet eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İktidarın şirazesi tamamen kaydı. Artık sosyal medyadan rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler. Ne Türkiye Cumhuriyeti bu ucuzluğu hak ediyor, ne de Ekrem İmamoğlu kimsesiz. En ufak eleştiride dakikalar içinde soruşturma açan, anında gözaltı yapan adli birimler, her gün yapılan santaj, iftira ve tehditlerle ilgili hiçbir işlem yapmıyor, gazeteci kılıklı troller de her gün bu zemini hazırlamak için paylaşım yapıyor. İçişleri ve Adalet Bakanlarını devlet ciddiyetine ve göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.