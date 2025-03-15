CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’a geldi. Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla büyük bir ilgiyle karşılaştı.

TRABZON'DA HEYECANLI KARŞILAMA

Ankara'daki programını tamamlayan İmamoğlu, Trabzon Havalimanı’nda partililer ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” ve “Halkın umudu İmamoğlu” sloganları atan kalabalık, İmamoğlu’nu coşkuyla karşıladı. Trabzon, Rize ve Giresun’dan gelen belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı karşılamada, yöresel giysiler içinde ıslık çalarak destek veren yaşlı kadınlar da dikkat çekti.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Havalimanında kısa bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, Trabzon’a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Karadeniz’in güzel insanlarına selam göndererek, “Memleketime geldim. Heyecanlıyım. Güzel insanları Karadeniz’in, Trabzon’un... İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Yolumuza devam ediyoruz Allah’ın izniyle. Güç aldık, güç aldık... Milletimize layık olmak için borcumuzu artırıyoruz” dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Konuşmasında Trabzonlulara duygusal anlar yaşatan İmamoğlu, bir vatandaşın “Burada olmak nasıl Başkanım?” sorusuna, “Çok duygusal benim için her zaman” yanıtını verdi. İmamoğlu’nun bu samimi cevabı, çevredeki kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.