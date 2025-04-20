Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceyhan'ın, "Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile idare edilir" sözlerine de vurgu yaparak iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Mesajında "Kendisini iktidar zanneden bir avuç muhteris; milletimizin nefesini kestiğini, sesini kıstığını, onları köşeye sıkıştırdığını düşünüyor" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"86 milyon insana ait 50 milyar doları cayır cayır yakan, milleti pahalılığa ezdiren, açlıkla ve yoklukla imtihan eden, mutsuzluğa ve umutsuzluğa hapseden, paramızı pula döndüren bir avuç muhteris.

Geleceğimize kasteden, milleti ayrıştırıp, kutuplaştıran, Anadolu irfanından ve erdeminden zerre nasiplenmemiş bir avuç muhteris.

Korkuyu, tehditi, zindanları göstererek kendi çıkarı için yalancı şahit, iftiracı, gizli tanık üretmeyi bağımsız yargı diye yutturmaya çalışan zalim ve baskıcı bir avuç muhteris."

Paylaşımının devamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletim,

Millet egemenliğinin kutlu haftasına giriyoruz. Hiçbir güç milletimizin özgür düşüncesine zincir vuramaz.

Sevgi dolu, hoşgörülü, duyarlı, cesur gençler bizimle.

"Her şey çok güzel olacak" diyen çocuklarımız bizimle.

Ellerinden hürmetle öptüğüm, inşallah özgür olduğumda ilk fırsatta ziyaret edeceğim “Turpunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile idare edilir” diyen Yozgatlı çiftçilerimiz bizimle.

Mertlikle, cesaretle, adaletle yürüyeceğiz bu yolu.

Millet iradesidir hepimizin güvencesi.

Hiç merak etmeyin, millet ne derse o olacak. Milletimiz kazanacak, milletimiz büyüktür."