CHP'nin Milli İradeye Saygı mitingleri tam gaz devam ediyor. Bu hafta Çarşambe İstanbul Sancaktepe, Perşembe günü Adana, Cuma günü Antalya ve Cumartesi günü Malatya mitinglerinin ardından pazar günü yapılacak mitingin adresi belli oldu.
CHP 13 Temmuz Pazar günü Adıyaman'da miting yapacak.
Ekrem İmamoğlu çağrıyı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak, son sözü adaletten yana olanlar söyleyecek.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı Adıyaman’daki adalet ve hürriyet buluşmasına bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.
13 Temmuz Pazar 16.00
Adıyaman CHP İl Başkanlığı Önü"