Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve kendisi gibi Silivri'de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yarın görülecek duruşmasına ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, adalet çağrısı yaptı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer tam yedi aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Seçimle alamadıkları Esenyurt’u kayyımla ele geçirmeye çalışanlar, Ahmet Özer başkanımızı terörle suçlayarak aylardır bir hukuk katliamı gerçekleştiriyor.

Türkiye terörün bitmesi ve demokratikleşme yolunda kritik bir süreçten geçerken, “Batı’daki Kürtlerin yerel yönetimlerde temsil edilmesini”(!) suç sayan kaybetmeye muhtaç zihniyet, Ahmet Özer başkanımızı tam da bu sebeple özgürlüğünden mahrum bırakıyor.

Prof. Dr. Ahmet Özer yıllarını bu ülkede barışın ve kardeşliğin büyümesine adamış saygıdeğer bir bilim insanı ve siyasetçidir. Sayın Başkan’ın kendini feshetmiş bir örgüte dair suçlanması, Terörsüz ve Demokratik Türkiye hedefimize karşı bir saldırıdır. Bu ayıba derhal son verilerek Sayın Başkan’ın tahliye edilmesini ve Esenyurtluların iradesi gereği görevine dönmesini ümit ediyorum."