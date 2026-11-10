Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aliağa’daki demir çelik tesisinde yaşanan patlamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileyen İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İzmir Aliağa'daki demir çelik tesisinde hayatını kaybeden 17 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İşçi ölümleri kader değildir. Kazanın nedenleri eksiksiz ortaya çıkarılmalı, ihmali ve kusuru olan kim varsa hesap vermelidir. Hepimizin başı sağolsun.”

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