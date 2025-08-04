Enflasyon rakamlarının açıklamasıyla beraber siyasette tartışmalarda alevlenmeye devam etti.
İmamoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Maliye Bakanı, "enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde" diyor.
Kiraların %79, doğalgazın %75, yumurtanın %59, taze meyvenin %50, eğitimin %68 zamlandığı bir ülkede son 44 ayın en düşük enflasyon seviyesini yaşıyorsak, vay halimize!
Aziz milletim, bu böyle devam etmeyecek. Kendi bozduklarını 44 ayda düzeltemeyenler gidecek. İktidarımızda yeniden sanayileşme, üretim ve teknoloji politikalarıyla yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız.
Önce sofrada, sonraysa hayatın her alanında refahı ve bereketi hissedeceğiz. Az kaldı.
HERKES İÇİN, HER YERDE
ÖNCE ADALET
ÖNCE HÜRRİYET"