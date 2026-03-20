CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yapay zekayla oluşturulmuş videosunu paylaştı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben ve yol arkadaşlarım bir kez daha sevdiklerimizden uzak, cezaevinde karşılıyoruz bayramı. Ama biliyorum ki bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta. Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.